Валерий Карпин: "После первого гола "Ростов" начал играть неправильно"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин – о матче 1/2 финала Олимп-Кубка России с "Локомотивом" (2:2).

- Что случилось во втором тайме? Игра раскрылась после первого гола, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - После первого гола стали неправильно действовать, неправильно играть в обороне. Доволен ли я счетом? Если бы 2:1 – был бы доволен, но 2:2 приемлемый счет. Хотя, конечно, хотелось бы выиграть. Пенальти? Если назначили, то, наверное, что-то было. Не могу сказать, доволен ли я использованием ВАР. Как и говорили до матча, с ВАР должно быть больше справедливости. Фавориты ли мы после этого результата? С таким соперником, как "Локо", фаворита нет.