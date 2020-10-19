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«Уфа» к матчу с «Чертаново» готовится на базе в Кратово

13:42
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«Уфа» готовится к матчу в Кубке России с «Чертаново» на базе в Кратово, сообщается в официальном Instagram клуба.

— Команда не стала улетать из Москвы после игры с «Локомотивом», — говорится в сообщении. — Уже в среду нас ждет игра в рамках Кубка России против «Чертаново» в Москве, поэтому было решено продолжить подготовку к этой игре на подмосковной базе в Кратово.

Матч «Чертаново» — «Уфа» пройдет 21 октября и начнется в 19:00 по мск.

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