«Уфа» к матчу с «Чертаново» готовится на базе в Кратово

«Уфа» готовится к матчу в Кубке России с «Чертаново» на базе в Кратово, сообщается в официальном Instagram клуба.

— Команда не стала улетать из Москвы после игры с «Локомотивом», — говорится в сообщении. — Уже в среду нас ждет игра в рамках Кубка России против «Чертаново» в Москве, поэтому было решено продолжить подготовку к этой игре на подмосковной базе в Кратово.

Матч «Чертаново» — «Уфа» пройдет 21 октября и начнется в 19:00 по мск.