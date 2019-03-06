Тренеру "Оренбурга" понравилась атмосфера матча в Химках

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал результат второго матча полуфинала Кубка России (1:1), в котором туляки обеспечили себе выход в полуфинал.

– Мы неплохо начали встречу, имели пару-тройку моментов. Подвела реализация: забей быстрый гол, ситуация бы изменилась. Но мы не реализовали моменты, игра перешла в другое русло, плюс мы немного подустали. Ну, и еще обидный гол со стандарта. Хорошо, что отыгрались.

– Как настраивали команду перед матчем. Фролов говорил, что вы вспоминали вчерашний матч "Аякса"?

– Футбол – для зрителей. Выходить безвольно – это не наш стиль. Но то, что не получилось перевернуть матч, то это, к сожалению, бывает.

– Как вам атмосфера?

– Хорошая. Туляки – молодцы, приехали и создали хорошую шумовую атмосферу. Мы говорим спасибо за то, что они нашли в себе мужество прийти и поддержать команду в такую промозглую погоду. (Илья Егоров)