«Текстильщик» на выезде обыграл «Салют» в Кубке России
В матче элитного группового раунда Бетсити Кубка России «Салют» дома уступил «Текстильщику» (0:3).
В составе победителей дубль сделал Хызыр Аппаев. Также отличился Алексей Горюшкин.
«Текстильщик» набрал три очка и вышел в лидеры третьей группы. «Салют» с одним очком на третьем месте. Команда уже провела два матча. «Арсенал», который провел одну игру, с двумя очками идет вторым.
Кубок России
Элитный групповой раунд
Группа 3
«Салют» (Белгород) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:3 (0:3)
Голы: Аппаев, 15 (0:1). Горюшкин, 32 (0:2). Аппаев, 34 (0:3).
Нереализованный пенальти: Погребняк, 67 (вратарь)
Предупреждения: Альшанский, 58. Губочкин, 67. Кучерявченко, 78.
Судья: Карпов (Петрозаводск).
30 сентября. Белгород. Стадион «Салют».