«Текстильщик» на выезде обыграл «Салют» в Кубке России

В матче элитного группового раунда Бетсити Кубка России «Салют» дома уступил «Текстильщику» (0:3).

В составе победителей дубль сделал Хызыр Аппаев. Также отличился Алексей Горюшкин.

«Текстильщик» набрал три очка и вышел в лидеры третьей группы. «Салют» с одним очком на третьем месте. Команда уже провела два матча. «Арсенал», который провел одну игру, с двумя очками идет вторым.

Кубок России

Элитный групповой раунд

Группа 3

«Салют» (Белгород) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:3 (0:3)

Голы: Аппаев, 15 (0:1). Горюшкин, 32 (0:2). Аппаев, 34 (0:3).

Нереализованный пенальти: Погребняк, 67 (вратарь)

Предупреждения: Альшанский, 58. Губочкин, 67. Кучерявченко, 78.

Судья: Карпов (Петрозаводск).

30 сентября. Белгород. Стадион «Салют».