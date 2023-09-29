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Талалаев вспомнил о своем жесте в матче с 2DROTS в FONBET Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев вспомнил о своем жесте в матче с 2DROTS в FONBET Кубке России.

«Удаление немного смазало планы, игра получилась не такой, как мы планировали. Обороняться соперник умеет, до этого ему никто не смог забить с игры в Кубке. Жалко, что мы не забили больше голов. Что означал мой жест? Это счет такой был. Я никого никогда не троллю. Меня снимали пять человек до игры, говорили о накале, еще о чем-то. Я сказал — подождите, игра покажет, забьем один гол, успокоимся и все пойдет», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

28 сентября 2DROTS проиграли «Химкам» в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка (0:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-talalaev-moj-zhest-s-edinichkoj-i-nolikom-ya-nikogo-ne-trollil/
Андрей Талалаев
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
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