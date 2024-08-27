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Станкович: «Я не люблю проигрывать, но воспользуюсь этим поражением от махачкалинского «Динамо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович пообещал сделать выводы из поражения в матче с махачкалинским «Динамо» (0:1) в рамках 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Я уважаю этот турнир. Это было видно и по моим заменам и тому, как мы все хотели изменить ход противостояния во втором тайме. Я с большим уважением отношусь к Кубку. Мы делали все, чтобы победить... Я надеюсь, что вы поймете меня правильно. Любое поражение мне не нравится. Я не люблю проигрывать. Но я воспользуюсь этим поражением. Потому что это дает определенные возможности кое-что сделать, и я это сделаю, — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Динамо» (6 очков) возглавило таблицу группы A. «Спартак» (6) опустился на вторую строчку в квартете.

Деян Станкович
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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