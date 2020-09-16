«Сочи» обыграл «Звезду» в Кубке России

В матче элитного группового раунда Бетсити-Кубка России «Сочи» одержал победу над пермской «Звездой» (1:0). Единственный мяч забил Артур Юсупов.

«Сочи» и «Звезда» играют в восьмой группе, где также выступает «Оренбург».

Кубок России

Элитный групповой раунд

«Звезда» (Пермь) — «Сочи» — 0:1 (0:1)

Гол: Юсупов, 20.

«Звезда»: Аржевитин, Ситников, Князев, Мосунов, Иванов, Тюкалов, Рябокобыленко (Парамонов, 80), Лаук (Чунихин, 70), Зуев (Секретов, 59), Голдобин, Субботин (Абдрашитов, 59).

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Цаллагов, Юрганов, Набиуллин (Терехов, 83), Калугин, Миладинович, Юсупов (Колдунов, 74), Пруцев (Жоаузинью, 61), Боковой (Немченко, 46), Руденко (Бурмистров, 61).

Предупреждения: Пруцев, 10. Юсупов, 12. Рябокобыленко, 45. Зуев, 57. Немченко, 89.

Судья: Петренко (Новосибирск).

16 сентября. Пермь. Стадион «Звезда».