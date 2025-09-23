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23 сентября 2025, 22:10

Смолов: «Рассматриваю завершение карьеры, это не станет для меня концом света»

Дарик Агаларов
Федор Смолов.
Фото ФК «Броук Бойз»

Нападающий «Броук Бойз» Федор Смолов прокомментировал свое будущее после поражения от «Сокола» в четвертом раунде пути регионов FONBET Кубка России (0:2).

— Мотивация продолжать карьеру? Скажу честно, такой вид футбола все больше убеждает меня, что надо заканчивать карьеру. Мотивирует то, что еще есть желание. Остаться в «Броуках»? Разговариваем с Райзеном, мы на связи. Он сильно убеждает. Но это не мое, честно. Рассматриваю завершение карьеры, об этом думал еще весной. Это не станет для меня концом света. Если решу закончить, объявлю об этом.

— Планируете ли остановиться? Или есть цель обойти Аршавина?

— Сравнять уже приятно. Не было такой цели. Не ожидал, что так получится. Позвал Дима Егоров, за что ему спасибо. Предоставил возможность сыграть. В команде хорошо приняли. К сожалению, сегодня уступили. Глобально можно было бы оставаться в футболе и играть до 40, если бы хотел обойти Андрея Сергеевича. Такой задачи не было.

По окончании сезона-2024/25 35-летний футболист покинул «Краснодар» и в августе присоединился к «Броук Бойз». Ранее Смолов также играл за московское «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту».

На счету форварда 158 голов в официальных матчах на высшем уровне. Он делит седьмое место с Андреем Аршавиным в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

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Федор Смолов
Футбол
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