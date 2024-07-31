Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:50

Защитник «Факела» Брызгалов: «Зенит» хорош уже на протяжении пяти-шести лет»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Старались выполнять план, который нам предложили тренеры, — приводит слова Брызгалова «РБ Спорт». — В первом тайме неплохо играли. Но потом этот стандарт, Ерохин забил. Недоработали. Во втором тайме имели один опасный момент, выход один на один с вратарем «Зенита», могли забить. Но, к сожалению, сложилось так, как сложилось.

— «Зенит» хорош на старте сезона, если сравнивать с другими соперниками?

— «Зенит» хорош уже на протяжении пяти-шести лет. И в матче на Суперкубок с «Краснодаром» он здорово выглядел, потом одержал две крупные победы в чемпионате. Сине-бело-голубые забили в трех первых играх сезона 12 мячей, пропустили два. Конечно, «Зенит» хорош.

Источник: РБ Спорт
Сергей Брызгалов
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
3
1
Читайте также
Медведев вылетел в третьем круге Олимпиады-2024
Нигерийская бегунья не выступит на Олимпиаде в забеге на 100 метров из-за ошибки чиновников
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
Соболев в тупике и не нужен «Зениту», Пиняева вынуждают стать красно-белым, новая цель Амарала — 19-летний узбек. Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Георгий Джикия приехал на матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»

«Динамо СПб» обыграло «СШ Ленинградец» и вышло во второй раунд Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости