РФС подал запрос на использование ВАР в полуфиналах Олимп-Кубка России

РФС подал заявки в ФИФА и Международный совет футбольных федераций (IFAB) на применение системы ВАР в полуфиналах Олимп-Кубка России, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта по внедрению ВАР в России Леонида Калошина.

- Мы вчера отправили запрос в международные организации. Сейчас заявка находится на стадии рассмотрения, идет процесс проверки и согласования, а ответ придет не позднее понедельника, - сказал Калошин.

Первые полуфинальные матчи Олимп-Кубка России пройдут 3 апреля: "Локомотив" примет "Ростов", а "Урал" сыграет с "Арсеналом".

В июле исполком РФС принял решение использовать ВАР в полуфиналах и финале Кубка, а также в стыковых матчах за выход в РПЛ.