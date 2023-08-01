Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:06

Президент «Амкала» — о победе над «Знаменем»: «Уверенно прошли первый раунд»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Амкала» Герман Попков прокомментировал «СЭ» победу клуба над «Знаменем» из Ногинска (3:2) в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

— Какие эмоции после этой игры?

— Очень круто вернуться в футбол, окрепшими, готовыми играть на таких скоростях и с такими профессиональными командами. В этот раз прошли первый раунд менее валидольно. Все уверенно. Да, немножко удаление смазало впечатление, но так или иначе, три забили с игры и все голы были как на подбор.

— Следующая игра будет с ивановским «Текстильщиком». В прошлом году они играли с 2Drots...

— Да, это примечательно. Поэтому с удовольствием отправимся в Иваново. Надеюсь, болельщики «Амкала», которые придут на стадион, найдутся там.

Любительский клуб вышел во второй раунд Кубка России и сыграет с «Текстильщиком».

(Сергей Жуков)

Футбол
Кубок России
ФК Амкал
ФК Знамя (Ногинск)
2
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Индиец переписал достижение Карлсена. Наследника Ананда считают главным талантом поколения
Президент ОКР и глава фракции Госдумы устроили перепалку из-за участия наших в Олимпиаде
В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотника на «Москва-Сити»
В карельском поселке задержали подозреваемых в убийстве шести человек
В раде уточнили процедуру перехода власти в случае смерти Зеленского
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Амкал» обыграл «Знамя» в первом раунде FONBET Кубка России

Президент «Амкала» считает, что команда не уступает клубам второй лиги по уровню игры
Новости
RSS RSS
Все новости