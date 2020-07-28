Экс-главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» отметил, что о финале Олимп-Кубка России стоит начинать думать, только когда в него выйдешь. В этом сезоне екатеринбургская команда уступила «Химкам» в 1/2 финала.

— «Урал» неплохо стартовал после возобновления чемпионата, было четыре победы подряд, ничья с «Уфой», а затем три поражения подряд. Это признак того, что просто не хватило сил?

— Я бы не сказал, по движению вопросов не было. Вопрос в эмоциональных возможностях. Игроки и тренеры понимали, что финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге, давление присутствовало. Кто-то изначально говорил, что вот, финал, мы там. Но кубок — такой турнир, где не нужно говорить о финале. Только большие клубы будут говорить в начале сезона, что хотят выиграть кубок и чемпионат. Любая команда, начиная с 1/256 финала, хочет выиграть кубок. О финале нужно думать только тогда, когда уже вышел туда.

— Понимаю, что с Григорием Ивановым отношения непростые были, но так понимаю, руководство надеялось на финал Кубка?

— Ждали все. Мы хотели. Но «Химки» тоже хотели, и «Спартак» хотел. «Зенит» в итоге выиграл. Победитель один. Не раздашь всем награду. Хочу в первую очередь поблагодарить Григория Викторовича. Думаю... Я не думаю, а уверен, что мне не стыдно за ту работу, что я там делал. Мы прошли очень хороший путь, было много изменений каждое трансферное окно. Такой момент, что наигрывание состава, некоторым нужно больше времени.