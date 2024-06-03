Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 06:44

Николаев: «Как сезон закончился невнятной победой «Зенита», так и Кубок достался ему абсолютно невнятно»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Зенита» Андрей Николаев поделился впечатлениями от Суперфинала FONBET Кубка России против «Балтики» (2:1).

— Как весь сезон закончился невнятной победой «Зенита», так и кубок достался ему абсолютно невнятно. Но «Боруссия» тоже была как минимум в первом тайме была на две головы сильнее «Реала». Но «Реал» забил два гола и победил. Тут примерно то же самое. У «Балтики» есть пара человек, которые могли повлиять на исход, но у них в этом матче не получилось. А в «Зените» каждый может повлиять на исход. И я думаю, все по делу. Такой дурацкий сезон должен был именно так закончится, — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
0
Читайте также
Чехия попала в группу Евро-2024 с Португалией, Турцией и Грузией
Медведева считает несправедливой ситуацию с дисквалификацией Валиевой
Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ
Нереальный Латышонок, слезы Калининграда, дьявольское везение Семака и самый безумный сезон в истории российского футбола. Что случилось в финале Кубка России «Зенит» - «Балтика»
У Эйфелевой башни выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»
Военный эксперт назвал «раскачиванием лодки» пуски США ракет Minuteman III
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: «Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России 2024
Угаров: «Суперфинал Кубка России показал, что «Зенит» не ненамного сильнее команды Первой лиги
Колыванов: «Балтика» билась, но «Зенит» на другом уровне»
Радченко оценил победу «Зенита» в финале Кубка России
Желудков — о победе «Зенита» в Кубке России: «В конце дожали, и это главное»
Смородская: «Семак — лучший тренер в России»
«Кайрат» поздравил Алипа и «Зенит» с победой в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов: «Балтика» билась, но «Зенит» на другом уровне»

Угаров: «Суперфинал Кубка России показал, что «Зенит» не ненамного сильнее команды Первой лиги

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости