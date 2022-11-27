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Сегодня, 17:08

Сычевой — о возможной смене клуба: «Не исключаю, что останусь в «Оренбурге»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой подвел итоги матча 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Динамо» (0:1) и прокомментировал информацию о возможном переходе в «Црвену Звезду».

— Как оценю игру? Хорошо. Мы неплохо смотрелись за эти полгода. Ожидал, что «Оренбург» будет идти так высоко в таблице? Да. Игрок «Динамо» толкнул моего игрока, я решил заступиться. Саба потом толкнул? Да. Но это футбол все, что было, остается на поле. За полем уже все нормально, пожали друг другу руки.

— Были слухи про «Цревну Звезду». Как этому относитесь?

— Положительно! Я отклонил предложение? Я ничего не знаю. Было ли от них предложение? Там в интернете читайте, ищите информацию, но я пока не буду ничего говорить. Я пока в «Оренбурге».

— А зимой что?

— Зимой будет видно.

— Не исключаете смену клуба?

— Не исключаю, что останусь.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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