Смолов — об игре за «Броук Бойз»: «Это была классная история»

Нападающий Федор Смолов поблагодарил «Броук Бойз» за возможность сыграть в нынешнем сезоне FONBET Кубка России.

Во вторник, 23 сентября, медийная команда потерпела поражение от «Сокола» (0:2) в четвертом раунде пути регионов Кубка страны и завершила выступление в турнире.

«Это была классная история. Спасибо, «Броуки». Нас не сломать!» — написал Смолов в своем Telegram-канале.

По окончании сезона-2024/25 футболист покинул «Краснодар» и в августе присоединился к «Броук Бойз». 35-летний форвард сыграл в трех матчах за медийную команду в Кубке России, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Теперь на счету Смолова 158 голов в официальных матчах на высшем уровне. Он делит седьмое место с Андреем Аршавиным в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.