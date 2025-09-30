Футбол
30 сентября, 23:25

Мусаев — о трех матчах без голов в основное время: «Такие трудности периодически бывают»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о том, что команда в трех последних матчах не забила голов в основное время.

В РПЛ у «быков» ничья с «Ростовом» (0:0) и поражение от «Зенита» (0:2), в Кубке — победа над «Динамо» по пенальти (0:0, 4:2).

— В трех последних матчах не было забитых голов в основное время. Это вас настораживает или это все-таки больше невезение?

— Если говорить о матче с «Зенитом» и сегодняшнем, были моменты. Я думаю, что где-то три стопроцентных и там, и там было. Конечно, забей один из них игра могла развернуться на более открытые стадии, были бы возможности еще забить.

Это не очень хорошо, мы много забиваем обычно, но есть моменты, это очень важно. С «Ростовом» была тяжелая игра, там, конечно, нужно было больше мяч положить вниз, не переходить на то, что им удобно, играть в свой футбол. Не все получилось, но в целом хорошая атмосфера внутри, в раздевалке. Ребята там каждую тренировку стараются, видно, что все хотят выиграть. Такие трудности бывают периодически, нужно сейчас еще больше работать, больше верить в себя, плюс сегодня, конечно, наши болельщики. Я понимаю, что это рабочий день, что тяжело прийти на стадион, но больше 20 тысяч и та поддержка, особенно которая была в концовке, для нас это очень важно и для нас это очень ценно, поэтому я особенно рад, что для наших болельщиков мы подарили сегодня победу.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Данила Козлов (слева) против хавбека &laquo;Динамо&raquo; Даниила Фомина.«Динамо» наконец-то не проиграло «Краснодару» в основное время. Но приблизилось к выходу на «Зенит»

Мария Захарян

Мурад Мусаев
ФК Краснодар
  • руслан магомедов

    Мусаев не выиграть Краснодару ничего в этом сезоне. А, ОЧЕНЬ ЖАЛЬ.! Иметь только одного Кордобу в нападении и телегу подсобников во главе с не БОЙЦОМ спурцяном это , плохо очень.

    01.10.2025

    • «Рубин» — «Зенит»: видеообзор матча Кубка России

    «Ахмат» — «Оренбург»: видеообзор матча Кубка России

