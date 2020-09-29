Матч 2-го тура группового раунда в группе 8 Бетсити Кубка России между «Звездой» и «Оренбургом» не состоится, сообщает Twitter оренбургского клуба.

Решением Роспотребнадзора Пермского края игру невозможно провести в связи с выявлением нескольких положительных результатов после повторного тестирования команды «Звезда» на COVID-19.

Матч был запланирован на среду, 30 октября.