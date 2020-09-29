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Матч Кубка России «Звезда» — «Оренбург» не состоится

18:39
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Матч 2-го тура группового раунда в группе 8 Бетсити Кубка России между «Звездой» и «Оренбургом» не состоится, сообщает Twitter оренбургского клуба.

Решением Роспотребнадзора Пермского края игру невозможно провести в связи с выявлением нескольких положительных результатов после повторного тестирования команды «Звезда» на COVID-19.

Матч был запланирован на среду, 30 октября.

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