Матч Кубка России «Звезда» — «Оренбург» не состоится
18:39
Матч 2-го тура группового раунда в группе 8 Бетсити Кубка России между «Звездой» и «Оренбургом» не состоится, сообщает Twitter оренбургского клуба.
Решением Роспотребнадзора Пермского края игру невозможно провести в связи с выявлением нескольких положительных результатов после повторного тестирования команды «Звезда» на COVID-19.
Матч был запланирован на среду, 30 октября.
Матч Бетсити Кубка России «Звезда» (Пермь) — «Оренбург» не состоится!— ФК Оренбург (@fcorenburg) September 29, 2020
Решением Роспотребнадзора Пермского края, матч «Звезда» — «Оренбург» не состоится в связи с выявлением нескольких положительных результатов после повторного тестирования команды «Звезда» на COVID-19. pic.twitter.com/G0RikUIGUt
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