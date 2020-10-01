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Матч Кубка России «Знамя» — «Шинник» не состоится из-за коронавируса

12:57
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Матч 2-го тура Бетсити Кубка России в группе 6 между «Знаменем» и «Шинником» не состоится, сообщает официальный сайт клуба из Ногинска. Основная причина — вспышка коронавируса у ярославцев.

Игра должна была пройти сегодня, в 15.00 (мск).

Ранее стало известно, что матч 13-го тура Олимп-ФНЛ между «Шинником» и «Иртышем» не состоится из-за вспышки covid-19 в ярославском клубе. «Шинник» будет находится на карантине до седьмого октября.

Дополнительная информация:

http://fc-znamya.ru/tpost/hrs42games-otmena-matcha

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