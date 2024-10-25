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Сегодня, 01:28

Личка: «Матч с «Локомотивом» будет хорошей проверкой для оборны «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (6:3) в матче FONBET Кубка России.

«Сегодня команда показала, что умеет забивать. В моментах с двумя пропущенными голами могли сыграть лучше, но это футбол. Наша пара молодых центральных защитников Лепский — Зайдензаль получила хороший опыт. Я рад, что мы победили, хоть эта игра ничего и не решала в турнирном плане. Но каждая игра важна, потому что ты играешь за свою честь, за цвета клуба, за партнёров по команде. Нужно всегда выходить и показывать как хорошую игру, так и правильное отношение к ней. В этом матче всё для нас сложилось хорошо.

Дальше мы играем с «Локомотивом». У них хорошая молодая команда, которая любит играть на быстрых контратаках. Это будет хорошая проверка для нашей игры в обороне. Будет два матча, как в еврокубках. Посмотрим, как пойдет», — приводит пресс-служба клуба слова Лички.

«Динамо» заняло 2-е место в группе А, набрав 11 очков. Самарская команда финишировала в группе на 4-й строчке с 2 очками и выбыла из турнира.

Источник: Официальный сайт
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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