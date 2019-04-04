Леонид Калошин: "В протоколе для ВАР сказано, что точность намного важнее времени"

Глава проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин прокомментировал скорость использования технологии на матчах 1/2 финала Кубка России "Урал" – "Арсенал" (1:0) и "Локомотив" – "Ростов"​ (2:2).

В каждой из встреч был использован ВАР – в первой встрече после вмешательства видеоассистентов красную карточку получил полузащитник екатеринбуржцев Петрюс Бумаль, во второй после просмотра повтора в ворота железнодорожников был назначен пенальти за фол на хавбеке дончан Романе Еременко.

– Это происходило долго, - признал Калошин. - Но не забывайте, что видеоассистенты работали впервые. Было бы плохо, неприемлемо, если бы так происходило в двадцатом-тридцатом матче для кого-то из судей.

Временных норм на рассмотрение эпизодов нет. В протоколе для ВАР, который разрабатывал ИФАБ, сказано, что точность намного важнее, чем время, потраченное на то, чтобы этой точности достичь. Это зависит и от характера человека – есть более энергичные, а есть те, кому нужно тщательнее рассмотреть. (Андрей Михайлов)

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