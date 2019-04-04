Леонид Калошин: "На матчах Кубка России работало 12 "полевых" камер"

Глава проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин сравнил количество камер ВАР, которые использовались на чемпионате мира-2018 и во время игр 1/2 финала Кубка России "Урал" – "Арсенал" (1:0) и "Локомотив" – "Ростов" (2:2), которые состоялись 3 апреля.

– На чемпионате мира из 35 камер 33 были от вещателя, еще две офсайдные. Эти камеры были на всех 64 матчах, но они не пригодились. Если бы была такая ситуация, они бы использовались. 35 – общее число камер. Нас интересуют только те, которые направлены на поле, а не те, которые показывают скамейки или болельщиков. Вчера не более 12 были направлены на поле. На матче "Локомотив" – "Ростов" были еще 2 камеры не от вещателя, которые располагались на линиях ворот. (Андрей Михайлов)