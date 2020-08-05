Кубок России. «Волна» победила «Ладу», ижевский «Зенит» уступил «Тюмени»

«Волна» (Нижегородская область) на выезде обыграла «Ладу-Тольятти» (3:0). «Тюмень» в гостях победила ижевский «Зенит» (2:1).

В следующей стадии «Тюмень» сыграет со «Звездой» (Пермь). «Волне» будет противостоять «Волга» (Ульяновск).

Кубок России

1/256 финала

«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Волна» (Нижегородская область) — 0:3 (0:1)

Судья: Захаров (Казань).

5 августа. Тольятти. Стадион «Торпедо».

«Зенит» (Ижевск) — «Тюмень» — 1:2 (0:1)

Судья: Зияков (Набережные Челны).

5 августа. Ижевск. Стадион «Купол».