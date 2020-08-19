«Кубань Холдинг» выбила СКА из Кубка России

«Кубань Холдинг» вышла в 1/64 финала Кубка России. В матче 1/128 финала клуб из станицы Павловская победил СКА — 4:2.

В другой встрече «Салют» взял верх над «Металлургом» — 1:0.

Кубок России

1/128 финала

«Салют» (Белгород) — «Металлург» (Видное) — 1:0 (1:0)

Гол: Грибанов, 10.

СКА (Ростов-на-Дону) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 2:4 (1:1)

Голы: Дышеков, 6 — с пенальти (0:1). Гонгадзе, 37 (1:1). Дышеков, 59 (1:2). Гаранжа, 62 (2:2). Заикин, 75 (2:3). Заикин, 90 (2:4).