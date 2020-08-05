Состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ, сообщает пресс-служба РФС.

По ее итогам сформировались пары и определились хозяева матчей. Клубы ФНЛ начинают выступления в турнире со стадии 1/64 финала.

Матчи 1/64 финала:

«Чайка» — «Текстильщик»

СКА-Хабаровск — «Факел»

«Енисей» — «Волгарь»

«Нефтехимик» — «Динамо» (Брянск)

«Томь» — «Нижний Новгород»

«Велес» — «Балтика»

«Крылья Советов» — «Иртыш»

«Торпедо» — «Шинник»

«Оренбург» — «Алания»

«Акрон» — «Чертаново»