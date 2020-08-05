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«Крылья» встретятся с «Иртышом», «Торпедо» — с «Шинником». Жереюьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ

13:28

Состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ, сообщает пресс-служба РФС.

По ее итогам сформировались пары и определились хозяева матчей. Клубы ФНЛ начинают выступления в турнире со стадии 1/64 финала.

Матчи 1/64 финала:

«Чайка» — «Текстильщик»

СКА-Хабаровск — «Факел»

«Енисей» — «Волгарь»

«Нефтехимик» — «Динамо» (Брянск)

«Томь» — «Нижний Новгород»

«Велес» — «Балтика»

«Крылья Советов» — «Иртыш»

«Торпедо» — «Шинник»

«Оренбург» — «Алания»

«Акрон» — «Чертаново»

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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