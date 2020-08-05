«Крылья» встретятся с «Иртышом», «Торпедо» — с «Шинником». Жереюьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ
13:28
Состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ, сообщает пресс-служба РФС.
По ее итогам сформировались пары и определились хозяева матчей. Клубы ФНЛ начинают выступления в турнире со стадии 1/64 финала.
Матчи 1/64 финала:
«Чайка» — «Текстильщик»
СКА-Хабаровск — «Факел»
«Енисей» — «Волгарь»
«Нефтехимик» — «Динамо» (Брянск)
«Томь» — «Нижний Новгород»
«Велес» — «Балтика»
«Крылья Советов» — «Иртыш»
«Торпедо» — «Шинник»
«Оренбург» — «Алания»
«Акрон» — «Чертаново»
В РФС прошла жеребьёвка 1/64 финала Бетсити Кубка России для клубов ФНЛ. По её итогам сформировались пары и определились хозяева матчей. pic.twitter.com/JZLkwnIvaP— РФС (@rfsruofficial) August 5, 2020
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