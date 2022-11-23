Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:30

«Крылья Советов» — «Спартак»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В среду, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

Встреча пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Крылья» после четырех матчей занимают третье место в группе B, набрав шесть очков. «Спартак» с 12 очками лидирует.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.

Кубок России. Группа B
23 нояб, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Бобслеист сборной России умер в 24 года. Виной тяжелая болезнь
Марокко и Хорватия сыграли вничью в матче ЧМ-2022
СМИ сообщили об аварийной остановке энергоблоков Южно-Украинской АЭС
Замглавы офиса Зеленского подтвердил взрывы в регионах Украины
Часть районов Молдавии вместе с Кишиневом остались без электроэнергии
Что происходит с заводами на Кубани
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Динамо»: Конате вывел гостей вперед
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости