«Крылья Советов» — «Спартак»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

В среду, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

Встреча пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Крылья» после четырех матчей занимают третье место в группе B, набрав шесть очков. «Спартак» с 12 очками лидирует.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.