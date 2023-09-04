Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:03

Колосков не понимает, почему матч 2DROTS — «Динамо Киров» пройдет в Мурманской области

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что у него вызывает недоумение, что матч FONBET Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо» пройдет в Мурманской области.

«Если стадион имеет лицензию, получил одобрение от Российского футбольного союза, то никаких препятствий нет. Я был в Мурманске, но на стадионе не был, поэтому понятия не имею. Просто это странно. Такими темпами скоро будем на Новой Земле играть или на Шпицбергене. Может быть, у организации такая задача стоит, чтобы поиграть в самых экзотических местах и так добраться до Северного полюса. Но с точки зрения здравого смысла мне трудно это объяснить. Болельщиков в Кирове лишили матча? Это звенья одной цепи. Неуважение к болельщикам, тут и доказывать ничего не надо. К сожалению, ими пренебрегли. Может, их всех чартерным рейсом привезут туда. Кроме недоумения, у меня эта ситуация ничего не вызывает», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Игра пройдет в понедельник, 4 сентября. Команды сыграют на поле, которое было специально уложено в поселке Белокаменка Мурманской области, находящемся на берегу Баренцева моря.

В предыдущем раунде FONBET Кубка России 2DROTS обыграли «Муром» (3:1), а кировское «Динамо» обыграло «Чертаново» (1:0).

Источник: https://legalbet.ru/news/koloskov-o-matche-2drots-v-kubke-rossii-trudno-obyasnit/
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Динамо (Киров)
Вячеслав Колосков
2
3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ
Свентек проиграла звание первой ракетки мира. Новой теннисной королевой станет Соболенко
Владелец «Вкусно — и точка» оценил возможность возвращения McDonald’s в РФ
В Китае рассказали о влиянии ракетного комплекса «Сармат» на ход СВО
Собянин запустил производство нового седана «Москвич 6»
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо Киров» — 2DROTS: прямая трансляция матча Кубка России на плавучем доке в Кольском заливе

Работы по монтажу поля для матча «Динамо» — 2DROTS стоили около 20 миллионов рублей
Новости
RSS RSS
Все новости