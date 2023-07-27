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Сегодня, 18:47

Игрок «Амкала» Прокопьев — о FONBET Кубке России: «Я постараюсь сделать все, чтобы пройти три стадии минимум»

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Полузащитник «Амкала» Михаил Прокопьев в комментарии для «СЭ» рассказал о задачах команды в FONBET Кубке России.

— В прошлом году вы дошли до третьего раунда. Какая цель стоит в этом году?

— Я уверен, что на фоне прошлогодних результатов все ждут результаты как минимум не хуже. Я думаю, что для всей аудитории, которая следит за медиафутболом, вылет в первом раунде будет провалом. И все будут говорить: вот в первый раз вам повезло. Часть везения, естественно, была в этом, потому что один раз прошли по серии пенальти. Мы не выглядели как медийная команда. Мы дали такое сопротивление, что там месяца два о нас все говорили. Сейчас, думаю, у всех будет другой настрой. Я постараюсь сделать все, чтобы пройти три стадии минимум.

— В третьем раунде вы можете встретиться с «Родиной Медиа». Если это произойдет, насколько это будет сильный удар по российскому футболу, что две медиакоманды встретятся не в первой стадии кубка и даже не во второй?

— Не конкретно этот матч может задеть большой футбол. Большой футбол уже чувствует конкуренцию. Но мы стараемся не пересекаться с ними. Мы развиваемся в своем комьюнити. И постепенно привлекается аудитория. Она уже растет в геометрической прогрессии. Это будет очередной показатель, что привлечение медийных команд не зря было сделано.

В первом раунде FONBET Кубка России «Амкал» сыграет против «Знамени».

(Сергей Жуков)

Футбол
Кубок России
ФК Амкал
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