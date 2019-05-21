Григорий Иванов: "Бикфалви? Команда не может зависеть от одного человека"

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился ожиданиями от финала Кубка России. Его команда сыграет с "Локомотивом" завтра, 22 мая.

– Цель – показать хорошую игру, порадовать наших болельщиков, – сказал Иванов. – Люди приехали за тысячу километров поболеть за нас. Надо показать хорошую игру – тогда будет результат. Хотим победить – так же, как и "Локомотив". Отсутствие Бикфалви? Команда не может зависеть от одного человека. Команда будет рубиться и за Эрика, и за всех.

– Если получится выиграть…

– Я не буду говорить "если". (Вячеслав Короткин)

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