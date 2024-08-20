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Главный тренер «Коломны»: «Меня вызывали в РФС после матча с «Амкалом», но, думаю, санкций не будет»

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Главный тренер и заместитель директора «Коломны» Александр Куранов рассказал о вызове в РФС после поражения от «Амкала» (1:8) в FONBET Кубке России.

«Вызывали [в РФС], задавали вопросы по игровым моментам. Идет дальнейшая проверка. Думаю, обойдемся без санкций. У нас в клубе внутренняя проверка тоже продолжается», — сказал Куранов ODDS.ru.

Матч прошел 1 августа и завершился поражением «Коломны» со счетом 1:8. Во вторник в РФС рассказали, что департамент защиты игры проводит служебное расследование в отношении игроков «Коломны» по итогам встречи в Кубке России.

Источник: ODDS.ru
Кубок России
ФК Амкал
ФК Коломна
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