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«Где «Спартак» должен играть полуфинал Кубка с «Зенитом»? Нужно провести жеребьевку». Томас Цорн — о месте встречи с петербуржцами

22:15
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» выразил свою точку зрения на вопрос о месте проведения полуфинала Кубка России с сине-бело-голубыми.

— «Зенит» настаивает, что кубковый полуфинал нужно проводить в Петербурге, но в регламенте такой порядок официально не закреплен. Как, на ваш взгляд, следует определить хозяина? — вопрос Цорну.

— Доводили свое мнение до РФС — считаем, что нужно провести жеребьевку. Это логично. (Вячеслав Короткин)

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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