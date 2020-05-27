Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» выразил свою точку зрения на вопрос о месте проведения полуфинала Кубка России с сине-бело-голубыми.

— «Зенит» настаивает, что кубковый полуфинал нужно проводить в Петербурге, но в регламенте такой порядок официально не закреплен. Как, на ваш взгляд, следует определить хозяина? — вопрос Цорну.

— Доводили свое мнение до РФС — считаем, что нужно провести жеребьевку. Это логично. (Вячеслав Короткин)