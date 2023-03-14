Галактионов — о матче с «Акроном»: «Мы неправильно действовали в различных фазах игры, к сожалению»

Главный тренер «Локомотива» Михаила Галактионова после встречи с «Акроном» 1:1 (6:7) в матче плей-офф FONBET Кубка России прокомментировал игру команды.

«Мы неправильно действовали в различных фазах игры, к сожалению. Хотя мы сделали ряд изменений, тактически выглядели неправильно. Нам очень не понравился первый тайм. Все было очень медленно с точки зрения командных взаимодействий. Во втором тайме мы перестроились, поменяли игроков, некоторые нюансы внесли. Стали больше двигаться, быстрее перемещать мяч, стало больше моментов. Ребята, которые вышли на замену, усилили игру команды. Могли как и больше забить, так и пропустить. Итоговая ничья в основное время, а по пенальти, к сожалению, уступили», — цитирует Галактионова пресс-служба железнодорожников.