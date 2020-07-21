«Фратрия» оплатит штраф Андрея Ещенко

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» отреагировало на решение КДК РФС дисквалифицировать защитника команды Андрея Ещенко на три игры и оштрафовать на 50 000 рублей. Причина — оскорбительное поведение в полуфинальной встрече Кубка России с «Зенитом» (1:2) в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием.

«Мы сразу связались с Андреем, выразили ему свою поддержку, поблагодарили за выраженную позицию, которую разделяют фанаты «Спартака», и выразили готовность оплатить штраф в знак солидарности с его акцией.

Сегодня КДК озвучил сумму штрафа, которую мы, по договоренности с клубом, передадим от лица всех болельщиков с благодарностью к нашему футболисту. Один за всех и все за одного», — отмечено в заявлении «Фратрии».