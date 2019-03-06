Джефферсон Фарфан: "Мы боремся за победу в Кубке и в чемпионате"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан после победы над "Рубином" (1:0) в ответном матче Олимп-Кубка России отметил сложность встречи, а также погодные условия.

– Во-первых было очень холодно, – сказал Фарфан. – Поле было очень тяжелым, было сложно играть в короткий пас, но мы старались. Первый тайм у нас получился лучше, но мы не забили. Мы понимали, что ведем в счете по сумме двух матчей.

– Что сказал Семин в перерыве?

– Он сказал нам как играть – ы стали играть компактнее и агрессивнее.

– Впереди матчи с "Ростовом".

– Да, это тоже очень тяжелый соперник. Будут сложные матчи. Но сейчас все такие. Мы не делим игры Кубка и чемпионата. Везде боремся за победу. (Артур Еникеев)