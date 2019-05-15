Дмитрий Парфенов: "Панюков готов выйти на поле в любую секунду"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов - об ответном матче 1/2 финала Олимп-Кубка России с "Арсеналом". Он объяснил, почему нападающий Андрей Панюков остался в запасе.

- Панюков в запасе? Есть план на игру, Андрей в любую секунду готов выйти на поле, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - План заключается в том, чтобы не садиться низко. Наша команда много времени проводит в атаке. Нужно максимально выжимать свои моменты.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени. В первой игре "Урал" победил со счетом 1:0.