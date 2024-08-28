Деменко заявил, что «Краснодар» был намного сильнее «Пари НН» в матче Кубка России

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко подвел итоги встречи команды с «Пари Нижний Новгород» в 3-м туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

«В сегодняшнем кубковом матче «Краснодару» было непросто. Но, все же, по игре кубанцы выглядели намного сильнее «Пари НН». Однако футбол таков, что эта встреча вполне могла завершиться и вничью. Но команда Мурада Мусаева сыграла уверенно и взяла 3 очка», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.

После трёх туров группового этапа Кубка России «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С, набрав 9 очков.