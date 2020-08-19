«Черноморец» забил 4 гола «Кубани» и выбил ее из Кубка России

«Черноморец» вышел в 1/64 финала Кубка России. В матче 1/128 финала новороссийцы разгромили «Кубань» — 4:1. Единственный мяч краснодарский клуб забил на 90-й минуте при счете 0:4.

Также в следующую стадию пробились московская «Родина», «Сокол», «Машук-КМВ», ставропольское «Динамо» и «Калуга».

Кубок России

1/128 финала

«Торпедо» (Владимир) — «Родина» (Москва) — 0:2 (0:0)

«Сокол» (Саратов) — «Муром» — 2:1 (1:1)

«Интер» (Черкесск) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 2:3 (1:2)

«Динамо» (Ставрополь) — «Спартак» (Нальчик) — 4:1 (1:0)

«Авангард» (Курск) — «Калуга» — 1:2 (1:1)

«Кубань» (Краснодар) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:4 (0:1)