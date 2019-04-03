Анатолий Мещеряков: "С помощью ВАР можно было просмотреть еще пару моментов у ворот "Ростова"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после кубкового матча с "Ростовом" (2:2) высказал мнение о работе системы ВАР.

- Сегодня была задействована система ВАР, впервые в этом сезоне. Как ее оцените?

- Нам надо еще учиться, чтобы эта система и просмотры не ломали динамику игры, и еще вопрос, когда использовать эту систему и когда не использовать. Мне показалось, что пара моментов у ворот "Ростова" точно были достойны, чтобы их посмотреть. Может быть, их просматривали коллеги за экраном и сразу сказали, что там ничего не было.

- С этой системой ВАР стало поспокойнее в таких спорных моментах?

- Наверное, да. Но принимать решения, когда эпизод уже отыгрался пять минут назад и возвращаться к нему... А почему к нему вернулись? Если его смотрели в тот момент и все его видели, значит, его надо просматривать в тот момент. Это не претензии. Это просто вопрос. (Елена Григорьевская)