Алексей Сутормин о своем голе: «Ничего особенного»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин — о матче с «Томью» в 1/8 финала Олимп-Кубка России (4:0). В этой игре он забил гол.

— В первом тайме не все получалось так, как мы хотели, — сказал Сутормин в интервью клубной пресс-службе. — Не получалось забить, и у «Томи» были предпосылки, чтобы сравнять счет. На второй тайм вышли с другим настроем. Забили хорошие мячи и могли забить еще больше. Уверенная победа. Хорошо, что прошли дальше в Кубке. Мой гол? Роберт (Мак) получил мяч, увидел меня, я попросил его, он покатил мне, а там я убрал под правую и пробил в дальний угол. Ничего особенного (смеется). Хорошо, что мы радуем болельщиков забитыми голами. Впереди две важные игры. Надеюсь, мы будем радовать их еще больше.