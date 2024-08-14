Трошечкин: «В Сербии к Иличу такое же уважение, как в России к легендам «Спартака»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин заявил, что главного тренера команды Сашу Илича в Сербии считают легендой.

14 августа нижегородцы проиграли ЦСКА (1:1, пенальти — 2:4) в матче группового турнира FONBET Кубка России.

— Знаете что общего у Николича и Илича помимо того, что они сербы?

— «Партизан». Это черно-белая сторона Белграда.

— На чьей стороне преимущество, когда тренер и игрок встречаются друг с другом?

— Не знаю, можно ли здесь сравнивать. Я слышал, что в Сербии к нашему тренеру такое же уважение, как в России к легендам «Спартака». Он мега легенда, и Николич относится к нему с большим уважением. Для сербов он стоит особняком — не просто игрок.

В следующем матче Кубка России «Пари НН» 28 августа встретится с «Краснодаром». Нижегородцы в группе С занимают четвертое место, набрав 1 очков в двух турах.

Константин Передерий