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Сегодня, 16:55

«Акрон» планирует помочь болельщикам добраться на матч FONBET Кубка России с «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов заявил, что руководство тольяттинского клуба рассматривает вариант помощи болельщикам при поездке на матч первого этапа финала «плей-офф пути регионов» FONBET Кубка России по футболу против «Краснодара».

«Краснодар» — хороший и сильный соперник, который тоже не просто так оказался в этой стадии, поэтому понятно было, что в любом случае легко не будет. Будем играть, принимаем ситуацию как есть. Рассматриваем вариант с помощью болельщикам при поездке на матч с «Краснодаром», как раз сегодня первое совещание будет этому посвящено, но пока деталей, как это будет организовано, нет в связи с тем, что логистика сложнее, чем при переезде в Москву. Поэтому будем прикидывать варианты, но постараемся помочь и организовать слаженную поддержку. Пока рано говорить о каких-то деталях, мы сделали определенные запросы по разным логистическим форматам, потом будем понимать, как это будет, какие сроки, из этого будем исходить, будет ли это что-то стоить болельщикам или это будет бесплатно для них», — приводит слова Власова ТАСС.

19 апреля «Акрон» на своем поле победил московский «Спартак» со счетом 2:1 в матче второго этапа 1/2 финала «плей-офф пути регионов» Кубка России, «Краснодар» дома оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» (2:2, 3:0 — по пенальти). Матч пройдет 3 мая в Краснодаре. Ранее «Акрон» организовал бесплатный выезд болельщиков на матч первого этапа 1/2 финала «плей-офф пути регионов» против московского «Динамо» (0:0, 4:1 — по пенальти).

 

 

Источник: https://tass.ru/sport/17570059
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Краснодар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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