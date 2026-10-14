«Динамо» обыграло «Ахмат» в Кубке и одержало восьмую победу подряд

«Ахмат» в домашнем матче пути РПЛ FONBET Кубка России проиграл «Динамо» — 1:2. Перед перерывом счет открыл полузащитник гостей Виктор Окишор.

В добавленное время сначала хавбек Эгаш Касинтура сравнял счет, через две минуты форвард Ярослав Гладышев снова вывел бело-голубых вперед.

Московская команда одержала восьмую победу подряд (с учетом игр чемпионата).

«Ахмат» (4 очка) занимает третье место в таблице группы B пути РПЛ, «Динамо» (9) обошло «Краснодар» (7) и поднялось на первую строчку, на последнем месте — «Факел» (4).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

14 октября, 18:30. Ахмат Арена (Грозный)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max