«Динамо» обыграло «Ахмат» в Кубке и одержало восьмую победу подряд
«Ахмат» в домашнем матче пути РПЛ FONBET Кубка России проиграл «Динамо» — 1:2. Перед перерывом счет открыл полузащитник гостей Виктор Окишор.
В добавленное время сначала хавбек Эгаш Касинтура сравнял счет, через две минуты форвард Ярослав Гладышев снова вывел бело-голубых вперед.
Московская команда одержала восьмую победу подряд (с учетом игр чемпионата).
«Ахмат» (4 очка) занимает третье место в таблице группы B пути РПЛ, «Динамо» (9) обошло «Краснодар» (7) и поднялось на первую строчку, на последнем месте — «Факел» (4).
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