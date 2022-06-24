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ЦСКА ведет одноклубника Кокорина, Дзюба не нужен «Ференцварошу», «Бавария» зовет Роналду

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Эрик Пульгар.
Фото Global Look Press
Юсуф Языджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Роман Бабаев и Бруно Фукс.
Фото ЦСКА
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

ЦСКА интересуется хавбеком «Фиорентины»

По информации Redgol, ЦСКА следит за полузащитником «Фиорентины» Эриком Пульгарой. Как сообщает источник, красно-синие в ближайшее время сделают предложение итальянскому клубу по трансферу чилийского хавбека. Отмечается, что сам футболист хочет перебраться в Москву из-за проблем с игровой практикой в Италии. Контракт 28-летнего игрока с «фиалками» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Пульгара в 6,5 миллиона евро.

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«Ференцварош» не подпишет Дзюбу

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь в разговоре с корреспондентом «СЭ» опроверг информацию о переходе нападающего Артема Дзюбы в венгерский клуб. Главный тренер Станислав Черчесов также сообщил, что не нуждается в российском футболисте.

«Понятно, что игрок такого уровня и с таким опытом вызывает интерес на рынке, — сказал Черчесов «СЭ». — Однако применительно к «Ференцварошу» кандидатура Дзюбы не рассматривалась, о чем я уже, кстати, говорил. Так что не знаю, откуда взялась эта информация. На данный момент группа атаки у нас укомплектована, мы не ищем нападающих. Есть планы по дальнейшему укреплению состава, но речь идет об представителях других амплуа.

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» предложил 33-летнему форварду трехлетний контракт с годовой зарплатой в один миллион долларов.

Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Арсенал», «Ростов» и «Зенит», который покинул летом по истечении контракта. В настоящий момент форвард является свободным агентом. Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро. В минувшем сезоне россиянин провел 28 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

Отавио может перейти в ЦСКА

По данным «СЭ», ЦСКА интересуется полузащитником «Бордо» Отавио. Москвичи следили за 28-летним бразильцем еще во время зимнего трансферного окна, но тогда хавбек на правах аренды перешел в «Атлетико Минейро». В конце июня у футболиста истекает соглашение с «Бордо». Transfermarkt оценивает Отавио в шесть миллионов евро.

ЦСКА расстался с Языджи

Юсуф Языджи. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Юсуф Языджи.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, полузащитник Юсуф Языджи покинул московский клуб. Красно-синие не смогли договориться с «Лиллем» о трансфере турка. С начала 2022 года хавбек играл в составе армейцев на правах аренды. До этого Языджи также выступал за «Трабзонспор». В минувшем сезоне РПЛ 25-летний футболист провел 10 матчей, в которых забил восемь голов.

Фукс и Алберто могут покинуть РПЛ

Роман Бабаев и Бруно Фукс. Фото ЦСКА
Роман Бабаев и Бруно Фукс.
ЦСКА

По информации UOL, «Интернасиональ» хочет вернуть защитника ЦСКА Бруно Фукса и нападающего «Зенита» Юри Алберто, воспользовавшись решением ФИФА, которая разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года. Как сообщает источник, бразильцы уже активировали процесс по переходу футболистов.

Роналду может перейти в «Баварию»

Суперзвезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может оказаться в бундеслиге, утверждает AS. По информации источника, 37-летний португалец больше не верит, что «МЮ» в следующем сезоне сможет побороться за титулы.

В прошлом сезоне манкунианцы заняли шестое место в АПЛ и попали в групповой турнир Лиги Европы. Представители игрока уже в курсе интереса со стороны «Баварии» и не против трансфера.

В прошедшем сезона Криштиану забил 24 гола в 38 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Футбол
РПЛ
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ференцварош
ФК Фиорентина
ФК ЦСКА (Москва)
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