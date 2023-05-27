«Зенит» выручил единственный оставшийся бразилец: Мантуан — герой матча с «Сочи»
Без бразильцев
Один из главных вопросов современного российского футбола — на что способен «Зенит» без легионеров? Вопрос риторический: его же можно применить и к другим клубам, но сине-бело-голубые под особым прицелом, ведь побеждают в РПЛ пять лет подряд. И, как многие считают, в первую очередь благодаря иностранцам.
Матч с «Сочи» не мог дать ответ на этот вопрос — во-первых, «Зенит» находится в режиме пониженной мотивации и в большей степени думает о будущем, а во-вторых, не всех южноамериканцев отпустили домой. Но потери, разумеется, ощутимы: еще перед матчем с «Оренбургом» улетели Малком, Роберт Ренан, Вендел и Родригао, а на этой неделе на отдых отправились Клаудиньо и Дуглас Сантос. Из бразильцев в расположении команды остался только Густаво Мантуан, который явно настроен доказать «Зениту», что его стоит выкупить у «Коринтианса». Он и вышел в основе вместе с другими легионерами — Барриосом, Кассьеррой и Алипом.
Гол на первой минуте
«Сочи» тоже вышел на игру заряженным: южную команду роднит с «Зенитом» многое, о давних связях между клубами всем известно. Но игроки наверняка хотели и отомстить сине-бело-голубым за осеннее поражение на Неве со счетом 0:7. Реабилитироваться им надо было и за другой разгром — 0:4 в Нижнем Новгороде в прошлом туре.
Удивительно, но Дмитрий Хохлов не стал перетряхивать состав после конфуза на Волге: в поле он сделал лишь одну вынужденную перестановку — вместо дисквалифицированного Дркушича в защите появился Юрганов. А вот в воротах произошли изменения — место Адамова занял воспитанник петербургского футбола Николай Заболотный, который этой весной еще не играл.
Заряженность «Сочи» проявлялась и в стартовые минуты. «Зенит» развел мяч с центра поля, но полминуты не мог вылезти из-под кусачего прессинга гостей. Черноморцам, видимо, дали установку до последнего давить чемпиона после стартового свистка, и это привело к голу Юсупова уже на 34-й секунде.
Добыв желаемое, хозяева резко откатились в низкий блок и отказались от мяча. Даже в матче с «Пари НН» сочинцы заметно превзошли соперника во владении, но в игре с командой Сергея Семака они исключительно контратаковали.
Гиперактивный Мантуан
«Зенит» всегда с трудом взламывал «автобусы», и сейчас тоже было сложно. Впервые за все время в основе вышли Сергеев и Кассьерра, вследствие чего команда перестроилась на подзабытые 4-4-2. Но этот эксперимент стоит признать не совсем удачным: если без мяча все было нормально, и Сергеев в оттяжке действовал исправно, то при атаках и забросах оба форварда часто дублировали друг друга.
Зато отлично работали фланги. Слева были активны Мостовой с Круговым, справа — Мантуан. Густаво вообще с отрывом стал самым заметным футболистом встречи — бразилец регулярно бил с обеих ног, боролся за мячи, открывался и просто давал объем, как говорят тренеры.
«Сочи» хорошо оборонялся весь первый тайм, но «Зенит» выглядел лучше и наиграл на гол. Все стартовые 45 минут сине-бело-голубые бомбардировали штрафную Заболотного с угловых, но успех принес другой стандарт: на 50-й минуте Мантуан вызвался исполнить штрафной и реализовал его с помощью рикошета.
Третья подряд ничья
Гол явно придал импульс «Зениту» — уже через семь минут Сергеев чуть не забил головой, но Заболотный в роскошном прыжке вытащил мяч из-под перекладины. А ассистировал Ивану в том эпизоде Караваев — он в перерыве вышел на замену вместо Адамова и оживил игру «Зенита» на правой бровке.
Во втором тайме сине-бело-голубые уже меньше контролировали мяч, но все еще действовали первым номером. Однако в атаке удавалось не все, и на 65-й минуте Семак решил все перетряхнуть — он снял с игры Мостового с Сергеевым, перестроился на привычные 4-3-3, а на левую бровку неожиданно отправился Сутормин. Правда, всего на восемь минут: позже на поле появился 18-летний Барановский вместо Мантуана, попавшего в штангу за несколько мгновений до своей замены.
У «Сочи» была своя история с заменами. В концовке Хохлов хотел выпустить на поле Заику, но Кирилл никак не мог снять с безымянного пальца кольцо, с которым играть нельзя. Защитнику «Сочи» помогали несколько человек, но снять ювелирное украшение так и не получилось. На газоне Заика так и не появился.
Больше голов в матче не случилось, и непонятно, кто этому рад больше. Сине-бело-голубые продолжают коллекционировать ничьи после завоевания чемпионства, а «Сочи» теряет шансы на финиш в верхней половине таблицы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9