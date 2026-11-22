«Наша игра заслуживает того, чтобы обсуждали именно ее, а не судейство». Пресс-конференция после ничьей «Динамо» и «Краснодара»

Сандро Шварц и Мурад Мусаев ответили на вопросы журналистов после матча «Динамо» — «Краснодар».

Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ — 1:1. В начале игры счет открыл форвард «быков» Джон Кордоба, затем у бело-голубых отличился Ярослав Гладышев. После финального свистка главные тренеры команд Сандро Шварц и Мурад Мусаев ответили на вопросы журналистов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

Шварц: «Наша главная цель — чтобы все гордились командой»

— Мы увидели два разных тайма. В первом команды играли в полных составах, во втором — мы играли в меньшинстве. Хорошо вошли в игру, но пропустили гол со стандарта и отлично отреагировали на него. Мы все время играли в вертикальный и очень интенсивный футбол. После перерыва продемонстрировали отличную борьбу и сильную ментальность. «Динамо» было готово к тому, что придется обороняться. У «Краснодара» была только пара хороших моментов в концовке. В переходных фазах мы где-то могли сыграть лучше, но бойцовский дух нашей команды был на высоте. Сегодня весь стадион чувствовал и видел нашу идентичность, очень сильно горжусь ребятами.

— Что вас сегодня разочаровало? Возможно, желтая карточка, которую вам показал арбитр?

— Я не хотел бы говорить о судействе, думаю, что наша игра заслуживает того, чтобы обсуждали именно ее, а не другие аспекты. Когда мы только начали свою работу здесь, нам было важно создать в команде особую ментальность и атмосферу, чтобы каждый игрок в любом эпизоде отрабатывал до конца. Сегодня весь стадион видел это в исполнении нашей команды в матче с топовым соперником.

— Джон Кордоба сегодня стал героем двух главных эпизодов, но в целом редко встречался с мячом. Использовали ли вы специальную систему противодействия ему и довольны ли итоговым результатом?

— Кордоба — отличный игрок. Мы готовились к тому, чтобы как можно лучше противостоять ему. Сегодня все три наших центральных защитника отыграли здорово, и отдельно хотел бы отметить Данила Глебова, который отпахал на протяжении всех 90 минут, вгрызался в каждый эпизод, шел в прессинг, даже когда команда играла в меньшинстве. Он провел невероятный матч. (По-русски.) Я люблю Глебова!

— «Динамо» очень редко возглавляет таблицу, а сейчас команда закончила первый круг на лидирующей позиции. Какие у вас ощущения?

— Я не знаю всю статистику, но могу сказать, что мне очень приятно дарить положительные эмоции людям. Именно для этого мы так усердно работаем каждый день. Мы хотим, чтобы люди на трибунах чаще улыбались и гордились любимой командой. Да, мы хотим быть первыми, бороться за трофеи, но нам также важно иметь эту особую связь с болельщиками, чтобы они видели нашу идентичность, достойную этого великого клуба.

— Когда вы возвращались в «Динамо», вы рассчитывали, что команда будет лидировать после первого круга? Или для вас это сюрприз?

— Я не такой человек, который будет думать о том, что может произойти в ноябре, декабре, мае. Может, это покажется вам скучным, но у меня такой характер — я сосредоточен на повседневной работе, чтобы как можно лучше подготовить команду к ближайшему матчу и сохранить нужный настрой. Наша главная цель — чтобы все гордились командой. Но, конечно, для главного тренера жизнь становится проще, когда есть результат.

— Чем руководствовались при проведении замен?

— У Тюкавина и Гладышева были небольшие проблемы еще в перерыве, но мы решили оставить их на поле, чтобы иметь возможность сделать перестановку во втором тайме. Заменили их уже по ходу второй половины. Надеемся, что в ближайшие дни они поправятся.

— Травма Тюкавина. Что с ним?

— Его надо было немного поберечь. Костя — крепкий парень и большая личность. Надеюсь, что он не выпадет надолго.

Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мусаев: «Нам нужна пара футболистов, очень ждем зимнего трансферного окна»

— В первом тайме преимущество было за «Динамо», но мы забили хороший гол. После удаления играли не совсем верно, не двигали быстро мяч, нужно было делать больше доставок в штрафную. В последние 20 минут играли неплохо, создали четыре железных момента. Ничья с «Динамо» в гостях — неплохой результат, но играли в большинстве, поэтому рассчитывали на большее.

— Что вас сейчас беспокоит в команде?

— Нам нужна пара футболистов, очень ждем зимнего трансферного окна. Левый и правый фланг группы атаки вообще некем освежить. Батчи и Кристиан сейчас играют без замен. Жубал и Аугусто тоже получили травмы, меня это расстраивает. Это большие потери для нас, сегодня ночью им сделают МРТ. Картинка по ним не очень хорошая.

— Показалось, вы были в ярости, когда Майсон Родригес крайне неудачно пробил по воротам.

— Там нужно было разыгрывать мяч. А если ты пытаешься бить, то перед этим нужно оставаться после тренировок и по 20 раз это отрабатывать, как это делают Ленини, Пальцев. Если бы они пробили, то я бы тоже вряд ли понял, но понимал, что они хоть как-то это тренируют. Я разозлился, это эмоции и рабочие моменты в игре.

— Вы остались без замен в последние полчаса игры. Насколько это повлияло?

— Не думаю, что это сказалось.

— Первый круг завершился. Какие матчи, по вашему мнению, были лучшим и худшим?

— Игра с «Родиной» была худшей. Матчи со «Спартаком» и ЦСКА были лучшими.