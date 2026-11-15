Дубль Сергеева, Колодин и Сметанин на поле. «Динамо» обыграло медиафутбольный клуб ФК 10
«Динамо» в паузе на матчи сборных решило организовать встречу с медиаклубом ФК 10. Это не первый подобный опыт, ранее бело-голубые играли с «Амкалом» и 2Drots, причем один раз даже уступили. Результат, правда, в таких матчах отходит на второй план, большой акцент делается на шоу. Скажем, в одной такой встрече на поле вышел Овечкин и даже забил из своего «офиса» с передачи Смолова.
На сей раз у организаторов тоже была масса сюрпризов для болельщиков, а учитывая, что владелец ФК 10 — известный шоумен Азамат Мусагалиев, упор был сделан на юмор.
Впрочем, в конце первого тайма болельщикам «Динамо», которых на «ВТБ Арену» пришло 13 тысяч, было не до смеха — их команда уступала 1:2. С одной стороны, удивительно, учитывая статус соперников, с другой — у медийного клуба большинство футболистов имеют опыт выступления в РПЛ (Идову, который и на ЧМ-2018 поиграл, Чичерин, Кленкин, Данилин), высших лигах Чехии (Назаров), Грузии (Бурыченков), Белоруссии (Плиев), не говоря о ФНЛ. У бело-голубых же семеро уехали в сборные: Глебов, Гладышев, Тюкавин, Маринкин и Окишор (первая и молодежная России), Касерес (Парагвай) и Казимир (Гаити), а Чавес и Рубенс травмированы. Так что в стартовом составе вышел, скажем, Иванов из «Динамо-2», а запас вообще практически полностью был из игроков «двойки».
Не присутствовал на стадионе и Сандро Шварц — главный тренер «Динамо» по семейным обстоятельствам уехал на несколько дней в заранее запланированную поездку. Но матч немец увидел, и первый тайм его явно расстроил. Бело-голубые давили, но не включали максимальные скорости. А ФК 10 наказал соперника за две ошибки. Сначала Миранчук неточно отдал пас в своей штрафной, и Кутузов открыл счет. А на 45-й минуте после углового бело-голубых медийщики убежали в контратаку 2 в 1, и бывшие динамовцы Данилин и Ефимов организовали второй гол.
Первый тайм закончился в пользу клуба Мусагалиева, но нельзя сказать, что это какая-то уникальная история. В прошлом году в похожей товарищеской встрече ФК 10 вообще сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2), здесь же «Динамо» во второй половине все расставило по своим местам, забив три безответных мяча — в итоге 4:2. Дважды ворота ФК 10 поразил Сергеев, еще по голу на счету молодых Иванова и Абдулхаликова.
А в конце матча на поле вышли и ветераны бело-голубых — защитник Денис «Пушка Страшная» Колодин и 57-летний голкипер Андрей Сметанин. Зрители от похода на стадион удовольствие получили, а Шварц наверняка — пищу для размышлений. Через неделю его команду ждет важнейший матч с «Краснодаром».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3