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Динамо — ФК 10 счет 4:2 — результат и обзор товарищеского матча 15 ноября 2026 — видео голов

Дубль Сергеева, Колодин и Сметанин на поле. «Динамо» обыграло медиафутбольный клуб ФК 10

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Полузащитник «Динамо» Бителло в матче с ФК 10.
Фото ФК «Динамо»
Шоу-матч на «ВТБ Арене» посетили 13 тысяч зрителей.

«Динамо» в паузе на матчи сборных решило организовать встречу с медиаклубом ФК 10. Это не первый подобный опыт, ранее бело-голубые играли с «Амкалом» и 2Drots, причем один раз даже уступили. Результат, правда, в таких матчах отходит на второй план, большой акцент делается на шоу. Скажем, в одной такой встрече на поле вышел Овечкин и даже забил из своего «офиса» с передачи Смолова.

На сей раз у организаторов тоже была масса сюрпризов для болельщиков, а учитывая, что владелец ФК 10 — известный шоумен Азамат Мусагалиев, упор был сделан на юмор.

Впрочем, в конце первого тайма болельщикам «Динамо», которых на «ВТБ Арену» пришло 13 тысяч, было не до смеха — их команда уступала 1:2. С одной стороны, удивительно, учитывая статус соперников, с другой — у медийного клуба большинство футболистов имеют опыт выступления в РПЛ (Идову, который и на ЧМ-2018 поиграл, Чичерин, Кленкин, Данилин), высших лигах Чехии (Назаров), Грузии (Бурыченков), Белоруссии (Плиев), не говоря о ФНЛ. У бело-голубых же семеро уехали в сборные: Глебов, Гладышев, Тюкавин, Маринкин и Окишор (первая и молодежная России), Касерес (Парагвай) и Казимир (Гаити), а Чавес и Рубенс травмированы. Так что в стартовом составе вышел, скажем, Иванов из «Динамо-2», а запас вообще практически полностью был из игроков «двойки».

Не присутствовал на стадионе и Сандро Шварц — главный тренер «Динамо» по семейным обстоятельствам уехал на несколько дней в заранее запланированную поездку. Но матч немец увидел, и первый тайм его явно расстроил. Бело-голубые давили, но не включали максимальные скорости. А ФК 10 наказал соперника за две ошибки. Сначала Миранчук неточно отдал пас в своей штрафной, и Кутузов открыл счет. А на 45-й минуте после углового бело-голубых медийщики убежали в контратаку 2 в 1, и бывшие динамовцы Данилин и Ефимов организовали второй гол.

Первый тайм закончился в пользу клуба Мусагалиева, но нельзя сказать, что это какая-то уникальная история. В прошлом году в похожей товарищеской встрече ФК 10 вообще сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2), здесь же «Динамо» во второй половине все расставило по своим местам, забив три безответных мяча — в итоге 4:2. Дважды ворота ФК 10 поразил Сергеев, еще по голу на счету молодых Иванова и Абдулхаликова.

А в конце матча на поле вышли и ветераны бело-голубых — защитник Денис «Пушка Страшная» Колодин и 57-летний голкипер Андрей Сметанин. Зрители от похода на стадион удовольствие получили, а Шварц наверняка — пищу для размышлений. Через неделю его команду ждет важнейший матч с «Краснодаром».

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ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Г
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