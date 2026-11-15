Дубль Сергеева, Колодин и Сметанин на поле. «Динамо» обыграло медиафутбольный клуб ФК 10

Шоу-матч на «ВТБ Арене» посетили 13 тысяч зрителей.

«Динамо» в паузе на матчи сборных решило организовать встречу с медиаклубом ФК 10. Это не первый подобный опыт, ранее бело-голубые играли с «Амкалом» и 2Drots, причем один раз даже уступили. Результат, правда, в таких матчах отходит на второй план, большой акцент делается на шоу. Скажем, в одной такой встрече на поле вышел Овечкин и даже забил из своего «офиса» с передачи Смолова.

На сей раз у организаторов тоже была масса сюрпризов для болельщиков, а учитывая, что владелец ФК 10 — известный шоумен Азамат Мусагалиев, упор был сделан на юмор.

Впрочем, в конце первого тайма болельщикам «Динамо», которых на «ВТБ Арену» пришло 13 тысяч, было не до смеха — их команда уступала 1:2. С одной стороны, удивительно, учитывая статус соперников, с другой — у медийного клуба большинство футболистов имеют опыт выступления в РПЛ (Идову, который и на ЧМ-2018 поиграл, Чичерин, Кленкин, Данилин), высших лигах Чехии (Назаров), Грузии (Бурыченков), Белоруссии (Плиев), не говоря о ФНЛ. У бело-голубых же семеро уехали в сборные: Глебов, Гладышев, Тюкавин, Маринкин и Окишор (первая и молодежная России), Касерес (Парагвай) и Казимир (Гаити), а Чавес и Рубенс травмированы. Так что в стартовом составе вышел, скажем, Иванов из «Динамо-2», а запас вообще практически полностью был из игроков «двойки».

Не присутствовал на стадионе и Сандро Шварц — главный тренер «Динамо» по семейным обстоятельствам уехал на несколько дней в заранее запланированную поездку. Но матч немец увидел, и первый тайм его явно расстроил. Бело-голубые давили, но не включали максимальные скорости. А ФК 10 наказал соперника за две ошибки. Сначала Миранчук неточно отдал пас в своей штрафной, и Кутузов открыл счет. А на 45-й минуте после углового бело-голубых медийщики убежали в контратаку 2 в 1, и бывшие динамовцы Данилин и Ефимов организовали второй гол.

Первый тайм закончился в пользу клуба Мусагалиева, но нельзя сказать, что это какая-то уникальная история. В прошлом году в похожей товарищеской встрече ФК 10 вообще сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2), здесь же «Динамо» во второй половине все расставило по своим местам, забив три безответных мяча — в итоге 4:2. Дважды ворота ФК 10 поразил Сергеев, еще по голу на счету молодых Иванова и Абдулхаликова.

А в конце матча на поле вышли и ветераны бело-голубых — защитник Денис «Пушка Страшная» Колодин и 57-летний голкипер Андрей Сметанин. Зрители от похода на стадион удовольствие получили, а Шварц наверняка — пищу для размышлений. Через неделю его команду ждет важнейший матч с «Краснодаром».