Жоаозиньо: «Отсутствие лицензии у Гаранина? Абсолютно не напрягает. Обычная бумажка»

Жоаозиньо заявил, что его не напрягает отсутствие необходимой лицензии у нового тренера «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо ответил на вопрос «СЭ» об отсутствии лицензии Pro у нового главного тренера команды Вадима Гаранина.

«Отсутствие нужной лицензии у нового главного тренера меня абсолютно не напрягает. Почему меня это должно напрягать? Он все равно ведь будет принимать участие в тренировках и присутствовать на играх команды. Эта лицензия не играет никакой роли. Это обычная бумажка, да и все. Отсутствие ее никак не помешает нашему тренера», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

20 июня клуб объявил об изменениях в тренерском штабе. «Сочи» представил Гаранина в качестве тренера команды, но не уточнил, какую официальную должность он будет занимать. Ранее сообщалось, что 51-летний специалист не сможет занять пост главного тренера «Сочи» из-за отсутствия необходимой лицензии Pro.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что тренерский штаб клуба после прихода Гаранина пополнится специалистом с лицензией Pro, который формально станет главным тренером.