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Жоаозиньо: «Отсутствие лицензии у Гаранина? Абсолютно не напрягает. Обычная бумажка»

Жоаозиньо заявил, что его не напрягает отсутствие необходимой лицензии у нового тренера «Сочи»
Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо ответил на вопрос «СЭ» об отсутствии лицензии Pro у нового главного тренера команды Вадима Гаранина.

«Отсутствие нужной лицензии у нового главного тренера меня абсолютно не напрягает. Почему меня это должно напрягать? Он все равно ведь будет принимать участие в тренировках и присутствовать на играх команды. Эта лицензия не играет никакой роли. Это обычная бумажка, да и все. Отсутствие ее никак не помешает нашему тренера», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

20 июня клуб объявил об изменениях в тренерском штабе. «Сочи» представил Гаранина в качестве тренера команды, но не уточнил, какую официальную должность он будет занимать. Ранее сообщалось, что 51-летний специалист не сможет занять пост главного тренера «Сочи» из-за отсутствия необходимой лицензии Pro.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что тренерский штаб клуба после прихода Гаранина пополнится специалистом с лицензией Pro, который формально станет главным тренером.

Жоаозиньо
РПЛ
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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 0 : 1
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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Краснодар

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