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Экс-президент «Москвы» Белоус уверен, что при Гаранине «Сочи» будет играть в зрелищный футбол

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Экс-президент «Москвы» Юрий Белоус высказал мнение о том, что бывший главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин подписал контракт с «Сочи».

— Гаранин переходит из пятой команды ФНЛ во вторую РПЛ. Не слишком резкий переход?
— Знаете, о тренере ведь говорит не только, что он переходит из пятой команды ФНЛ, а еще прогресс, который команда получила под его руководством, — цитирует Белоуса «Спорт день за днем». — «Енисей» боролся за выход в финал Кубка России, обыграв в интересной борьбе «Локомотив» и «Рубин». Безусловно, Гаранин очень интересный тренер. Нельзя говорить, что он молодой тренер, ему уже 51 год. В игровой карьере футболиста он никакой славы снискал. Это были команды Подмосковья, а вот его тренерская карьера развивалась поступательно и стремительно.

Белоус добавил, что, несмотря на то что повторил прошлогодний результат «Сочи» в РПЛ, Гаранину будет сложно, он поставит команде зрелищную игру.

В минувшем сезоне специалист помог «Енисею» пробиться в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и финишировать на пятом месте в первенстве ФНЛ.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/yuriy-belous-ne-isklyucheno-chto-garanin-budet-tenevym-kardinalom-sochi
РПЛ
ФК Енисей
ФК Сочи
Вадим Гаранин
Владимир Федотов (тренер)
Юрий Белоус
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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