Экс-президент «Москвы» Белоус уверен, что при Гаранине «Сочи» будет играть в зрелищный футбол

Экс-президент «Москвы» Юрий Белоус высказал мнение о том, что бывший главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин подписал контракт с «Сочи».

— Гаранин переходит из пятой команды ФНЛ во вторую РПЛ. Не слишком резкий переход?

— Знаете, о тренере ведь говорит не только, что он переходит из пятой команды ФНЛ, а еще прогресс, который команда получила под его руководством, — цитирует Белоуса «Спорт день за днем». — «Енисей» боролся за выход в финал Кубка России, обыграв в интересной борьбе «Локомотив» и «Рубин». Безусловно, Гаранин очень интересный тренер. Нельзя говорить, что он молодой тренер, ему уже 51 год. В игровой карьере футболиста он никакой славы снискал. Это были команды Подмосковья, а вот его тренерская карьера развивалась поступательно и стремительно.

Белоус добавил, что, несмотря на то что повторил прошлогодний результат «Сочи» в РПЛ, Гаранину будет сложно, он поставит команде зрелищную игру.

В минувшем сезоне специалист помог «Енисею» пробиться в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и финишировать на пятом месте в первенстве ФНЛ.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.