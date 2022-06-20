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Агент Кучаева: «Останется он в ЦСКА или уйдет в аренду — это вопрос к главному тренеру»

Агент Кучаева рассказал о будущем игрока в ЦСКА
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал о будущем игрока.

«У Кучаева действующий контракт с ЦСКА, он находится на сборе и готовится к сезону. Останется ли он или снова уйдет в аренду — это вопрос к главному тренеру.
Информация про интерес «Ростова» соответствует действительности», — приводит слова Клюева Sport24.

Ранее сообщалось, что «Ростов» обращался в ЦСКА с предложением взять Кучаева в аренду, но московский клуб игрока не отпустил.

Минувший сезон 24-летний футболист начал в ЦСКА. Зимой его отдали в аренду в «Рубин». По окончании сезона Кучаев вернулся в московский клуб.

В сезоне РПЛ-2021/22 полузащитник провел 22 матча и забил один гол. Контракт игрока с армейцами действует до лета 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-20-agent-podtverdil-interes-rostova-k-kuchayevu
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3
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5
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