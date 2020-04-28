Жиго хотел бы поиграть в чемпионате Франции

Французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго признался, что хотел бы поиграть у себя на родине. Он никогда не играл в лиге 1. Ранее Жиго провел 33 матча в лиге 2 за «Арль-Авиньон».

— Поиграть в лиге 1? Да, я хотел бы, — цитирует Жиго Goal.com. — Если у меня будет возможность познакомиться с лигой 1, то почему бы и нет. Я француз, так что это нормально. Я все врепяя переезжал за границу, поэтому, если у меня когда-нибудь появится шанс, я не буду против этого.

26-летний француз в текущем сезоне провел 26 матчей за «Спартак» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.