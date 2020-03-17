Жена Семака назвала плюсы и минусы карантина из-за пандемии коронавируса

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна в своем Instagram опубликовала новую сторис, в которой назвала положительные и отрицательные моменты карантина из-за распространения коронавируса.

«Плюсы карантина: 1) семья дома; 2) много готовлю; 3) работаю над двумя новыми книгами; 4) решаю споры детей; 5) занимаюсь с детьми; 6) готовлю с детьми; 7) смотрим кино с детьми; 8) читаем с детьми.

Минусы карантина: жду гонца с большой земли. Помощник Вика привозит еду и рассказывает, каково это — ходить по улице. Пользуется маской и антисептиком. Скучаю по Grun и всем моим ребятам".

Сергей Семак (слева). Фото instagram.com

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 тысяч человек, скончались 7154, а 79433 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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